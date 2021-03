Milan-Manchester United, i risultati che qualificano i rossoneri ai quarti (Di venerdì 12 marzo 2021) Giovedì prossimo ci sarà Milan-Manchester United, la gara degli ottavi di ritorno di Europa League. I rossoneri passano al turno successivo così Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 marzo 2021) Giovedì prossimo ci sarà, la gara degli ottavi di ritorno di Europa League. Ipassano al turno successivo così Pianeta

Advertising

AntoVitiello : Grande partita del #Milan all'Old Trafford, pari meritatissimo per quello che si è visto in tutto il match. Match d… - talkSPORT : No Bruno. No party ?? #MUFC - SkySport : ?? MAGUIRE, CHE ERRORE?? ? Il difensore colpisce il palo da zero metri ?? Gli HL ?? - LucaRic09397990 : @ZZiliani @YouTube Paolo ma l'hai letta la fedina penale dell'arbitro di Manchester-Milan? Invece che stare in gale… - sportli26181512 : Marani: 'Milan? Quasi un'impresa. Manchester tra le migliori partite di Pioli': Intervenuto nel post partita di Man… -