Milan, convocazioni Norvegia: c'è anche Hauge (Di venerdì 12 marzo 2021) Inizia l'era del tecnico Stale Solbakken alla guida della Norvegia: presente anche Hauge tra i pre-convocati La Norvegia si prepara a dare inizio ad una nuova era. Con l'avvento del tecnico Stale Solbakken sono ben 31 i pre-convocati in vista delle gare per le qualificazioni ai mondiali. Nella lista anche Jens Petter Hauge, attaccante rossonero. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Il classe '99 dovrà convincere il neo ct nelle sfide contro Gibilterra, Turchia e Montenegro in programma dal prossimo 24 marzo. Leggi su Calcionews24.com

