Michelle Obama incoraggia al vaccino sui social: «Vaccinarsi salverà delle vite e una di quelle potrebbe essere la tua» (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo Barack anche Michelle Obama. L’ex First Lady ha condiviso sui social un post del momento in cui si sottopone al vaccino anti Covid. Un modo per sensibilizzare sull’unica arma a disposizione per superare la pandemia. E che segue il video condiviso dal marito, in cui sono visibili alcuni ex presidenti Usa che ricevono il vaccino e che invitano tutti a seguire il loro esempio. X Leggi anche › Michelle Obama nella National Women’s Hall of Fame: «Iconica e influente» › Michelle Obama compie 57 anni, gli auguri di Barack: ogni momento con te è una benedizione ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo Barack anche. L’ex First Lady ha condiviso suiun post del momento in cui si sottopone alanti Covid. Un modo per sensibilizzare sull’unica arma a disposizione per superare la pandemia. E che segue il video condiviso dal marito, in cui sono visibili alcuni ex presidenti Usa che ricevono ile che invitano tutti a seguire il loro esempio. X Leggi anche ›nella National Women’s Hall of Fame: «Iconica e influente» ›compie 57 anni, gli auguri di Barack: ogni momento con te è una benedizione ...

Advertising

GBZMB : - Meghan depressa; - Michelle Obama depressa; - Zingaretti depresso; noi invece a lavorare come al solito. - LUCIANA75087178 : RT @sologossip: Moda Made in Italy alla Casa Bianca: Agnese Renzi in Ermanno Scervino, Michelle Obama Aterlier Versace. Yai or Nai? https:/… - LUCIANA75087178 : RT @AvvBERNARDO: @lvoir la Bonino con Agnese Renzi, Michelle Obama e Sala la dice lunga - Jeff_SAad4Ever : @Sofi_FVega Michelle Obama - FloofyQueenJaz : @CallofDuty Michelle Obama#2147013 #WarzoneReport -