Michela Marzano, chi è il marito Jacques De Saint Victor: la loro storia (Di venerdì 12 marzo 2021) Michela Marzano è una famosa scrittrice e filosofa. Una donna poliedrica e molto legata al marito. Scopriamo di più di loro. Classe 1970, la Marzano nasce a Roma in una famiglia come se ne vedono tante. Già da piccola trova nello studio una grande passione. I primi riconoscimenti importanti non tardano ad arrivare. Vince il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021)è una famosa scrittrice e filosofa. Una donna poliedrica e molto legata al. Scopriamo di più di. Classe 1970, lanasce a Roma in una famiglia come se ne vedono tante. Già da piccola trova nello studio una grande passione. I primi riconoscimenti importanti non tardano ad arrivare. Vince il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ilmalesonoio : RT @Audry82194065: 'L'altro non potrà mai colmare il vuoto che ci portiamo dentro. Esattamente come noi non potremo mai colmare il suo. Il… - Audry82194065 : 'L'altro non potrà mai colmare il vuoto che ci portiamo dentro. Esattamente come noi non potremo mai colmare il suo… - LibriAmati : RT @Audry82194065: 'La persona che amiamo l'abbiamo già persa prima ancora di averla conosciuta e di averla amata. Anzi, la si ama proprio… - Audry82194065 : 'La persona che amiamo l'abbiamo già persa prima ancora di averla conosciuta e di averla amata. Anzi, la si ama pro… - SilvanaBuonoco2 : @RaiNews A Michela Marzano.Continuate a dire fandonie Il piano vaccinale è iniziato simbolicam il 27 dicembre. Al 3… -