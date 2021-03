Mezza Italia in zona rossa, ma lo sport individuale è salvo: ecco come funziona (Di venerdì 12 marzo 2021) A partire da lunedì 15 marzo l'Italia sarà in zona arancione e rossa, ad eccezione della Sardegna che resta in zona bianca. Ma per gli amatori che fanno sport le restrizioni saranno meno pesanti ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 marzo 2021) A partire da lunedì 15 marzo l'sarà inarancione e, ad eccezione della Sardegna che resta inbianca. Ma per gli amatori che fannole restrizioni saranno meno pesanti ...

Advertising

fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Caste all’assalto mentre mezza Italia torna rossa. Avvocati, giudici, fisici, psicologi, dipendenti… - ZZiliani : E così, dopo gli inni a Pirlolandia dei media de noantri, ecco la mezza Italia juventina ancora sotto shock. Nessun… - gabrieligm : Vorrei capire da @PLRomaCapitale @poliziadistato @robersperanza come mai dei cittadini comuni senza ruoli istituzio… - donyp00288476 : RT @antonio_bordin: Mentre mezza Europa sospende #AstraZeneca , in Italia, dove s’indaga su almeno 5 morti sospette, ritirano un lotto e la… - AnnaMar74773335 : RT @fforzano: Adesso che oltre mezza Italia è in zona rossa e l'altra metà ci arriva tra poco, posso avere l'elenco dei locali che hanno pa… -