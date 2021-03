Mezza Italia in zona rossa da lunedì. Sono undici le regioni ad alto rischio. Tra cui Lombardia, Lazio e Veneto. Nove quelle che diventeranno arancioni (Di venerdì 12 marzo 2021) undici tra regioni e province autonome stanno per entrare in zona rossa (una settimana fa erano solo tre), tra cui Lombardia, Lazio e Veneto. Nove in arancione, nessuna in giallo e solo una, la Sardegna, che resta in zona bianca. E’ quanto stabilirà oggi, con una serie di ordinanze, il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce del nuovo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia di Iss e Ministero della Salute da cui è emersa (leggi l’articolo) una forte accelerazione dell’incidenza a livello nazionale con un Rt salito a 1,16 (da 1,06). Da lunedì, dunque, diventeranno rosse, insieme a Campania e Basilicata, anche la Provincia di Bolzano e quella di Trento, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021)trae province autonome stanno per entrare in(una settimana fa erano solo tre), tra cuiin arancione, nessuna in giallo e solo una, la Sardegna, che resta inbianca. E’ quanto stabilirà oggi, con una serie di ordinanze, il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce del nuovo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia di Iss e Ministero della Salute da cui è emersa (leggi l’articolo) una forte accelerazione dell’incidenza a livello nazionale con un Rt salito a 1,16 (da 1,06). Da, dunque,rosse, insieme a Campania e Basilicata, anche la Provincia di Bolzano e quella di Trento, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, ...

