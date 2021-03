Meteo weekend Roma e Lazio | il freddo non demorde

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ilnon, faticherà ancora ad abbandonare l’Italia dale per buona parte della prossima settimana. Dal fine settimana saremo quasi giunti a metà marzo con gli ultimi giorni trascorsi nelall’insegna del temporologico variabile tra: spazi di sereno, piogge persistenti e qualche temporale pomeridiano da inizio stagione primaverile. Da venerdì 12 una debole perturbazione lambirà le regioni settentrionali italiane, dando origine ad una circone ciclonica che rimarrà attiva per tutto ilrinnovando dell’instabilità al Nord-Est e sulle regioni centrali soprattutto versante Adriatico. Venerdì aumenterà la nuvolosità, con piogge sparse al mattino con graduale intensificazione dei fenomeni entro la tarda sera/notte. Nel corso della ...

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA: maltempo e aria POLARE nel #WEEKEND, temporali e NEVE #12marzo - statodelsud : Meteo, le previsioni di venerdì 12 marzo e del weekend - Pino__Merola : Meteo, le previsioni di venerdì 12 marzo e del weekend - CentroMeteoITA : #METEO #TORINO - Finestra più STABILE e asciutta anche nel #WEEKEND, ecco le previsioni - CentroMeteoITA : #METEO - ATTACCO PERTURBATO in arrivo nel #WEEKEND, torna anche la #NEVE, i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo weekend

iLMeteo.it

L'Italia attende un nuovo peggioramentonel, con il maltempo che dovrebbe tornare a martellare durante la giornata di domenica . Infatti, stando alle previsioni degli esperti, avremo un ...Maltempo e freddo in arrivo nelNel prossimo fine settimana le condizionitenderanno ancora a peggioramento, in particolare nella seconda parte, grazie ad un affondo perturbato di ...Weekend che si chiude con un tempo perturbato in Emilia-Romagna, seguito da un calo termico che nella nuova settimana ci proietterà in una fase decisamente più invernale ...Tra pomeriggio e sera condizioni meteo instabili prima al Nord e poi al Centro-Sud con piogge e acquazzoni sparsi a tratti più intensi lungo le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria. Prossimo ...