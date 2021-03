Meteo oggi venerdì 12 marzo: nuova perturbazione sull’Italia. Ecco dove colpirà (Di venerdì 12 marzo 2021) Meteo oggi venerdì 12 marzo: una nuova perturbazione sta per abbattersi su parte dell’Italia, con piogge e maltempo nel fine settimana Ci avviciniamo al fine settimana con la situazione Meteo che presenta novità sul paese. Come annunciato nei bollettini precedenti, l’Italia si appresta a lasciarsi alle spalle l’inverno, con una coda di piogge e temperature L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 12 marzo 2021)12: unasta per abbattersi su parte dell’Italia, con piogge e maltempo nel fine settimana Ci avviciniamo al fine settimana con la situazioneche presenta novità sul paese. Come annunciato nei bollettini precedenti, l’Italia si appresta a lasciarsi alle spalle l’inverno, con una coda di piogge e temperature L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

positanonews : Buongiorno da Positanonews. Eventi, Oroscopo, Offerte di Lavoro, Mercatino e Meteo di oggi tra le #news… - Mafara72 : RT @TgrRaiPuglia: Stanno per arrivare due perturbazioni, ma oggi temperature sino 20 gradi. Da lunedì torna il freddo - TgrRaiPuglia : Stanno per arrivare due perturbazioni, ma oggi temperature sino 20 gradi. Da lunedì torna il freddo - quartomiglio : Bollettino Meteo per OGGI 12 Marzo 2021 e DOMANI 13 Marzo 2021 - MovArturoIstria : @sampeimuja Buongiorno,anche se oggi come meteo non e' un granche'. ?? Ma quanto sono brutte le navi da crociera moderne. -