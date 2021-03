METEO Italia. Fronte freddo nel weekend, torna l’inverno prossima settimana (Di venerdì 12 marzo 2021) METEO SINO AL 18 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE La breve parentesi anticiclonica è già agli sgoccioli, con il flusso oceanico che tende ad abbassarsi di latitudine. Una prima modesta perturbazione sta transitando al Centro-Nord, con locali precipitazioni attese in intensificazione al Nord-Est e sul medio-alto versante tirrenico. I venti occidentali in rinforzo sono il segnale che l’anticiclone tende gradualmente a cedere. Un cambio più radicale si avrà di conseguenza nel weekend. Le correnti nord-atlantiche guadagneranno ulteriore spazio verso sud e avranno modo di spingere una perturbazione più incisiva che avrà modo di condizionare il METEO su diverse zone d’Italia. L’alta pressione subirà un’ulteriore ritirata e si porterà sul Medio Atlantico, limitandosi a proteggere la Penisola Iberica. Un ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 12 marzo 2021)SINO AL 18 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE La breve parentesi anticiclonica è già agli sgoccioli, con il flusso oceanico che tende ad abbassarsi di latitudine. Una prima modesta perturbazione sta transitando al Centro-Nord, con locali precipitazioni attese in intensificazione al Nord-Est e sul medio-alto versante tirrenico. I venti occidentali in rinforzo sono il segnale che l’anticiclone tende gradualmente a cedere. Un cambio più radicale si avrà di conseguenza nel. Le correnti nord-atlantiche guadagneranno ulteriore spazio verso sud e avranno modo di spingere una perturbazione più incisiva che avrà modo di condizionare ilsu diverse zone d’. L’alta pressione subirà un’ulteriore ritirata e si porterà sul Medio Atlantico, limitandosi a proteggere la Penisola Iberica. Un ...

