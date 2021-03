Meteo Italia al 26 marzo: l’ultimo sussulto dell’Inverno (Di venerdì 12 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Le condizioni Meteo climatiche stanno cambiando. E’ vero, in questo momento siamo nuovamente sotto l’ala protettrice dell’Alta Pressione, ma rispetto a quanto accaduto i giorni scorsi le differenze sono importanti. Lo si era detto: la struttura schiacciata sui paralleli avrebbe consentito l’inserimento di correnti oceaniche ed è ciò che sta succedendo. Ancor più interessante evidenziare la migrazione dei centri depressionari principali verso il Nord Europa, il ché lascerà libera una porzione di Nord Atlantico laddove andrà a inserirsi – a partire dal fine settimana – l’Anticiclone delle Azzorre. Significa che avremo una spinta meridiana importante, destinata a innescare un movimenti di masse d’aria fredda verso sud. Una vera e propria irruzione artica, che a quanto pare punterà con decisione il Mediterraneo ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Le condizioniclimatiche stanno cambiando. E’ vero, in questo momento siamo nuovamente sotto l’ala protettrice dell’Alta Pressione, ma rispetto a quanto accaduto i giorni scorsi le differenze sono importanti. Lo si era detto: la struttura schiacciata sui paralleli avrebbe consentito l’inserimento di correnti oceaniche ed è ciò che sta succedendo. Ancor più interessante evidenziare la migrazione dei centri depressionari principali verso il Nord Europa, il ché lascerà libera una porzione di Nord Atlantico laddove andrà a inserirsi – a partire dal fine settimana – l’Anticiclone delle Azzorre. Significa che avremo una spinta meridiana importante, destinata a innescare un movimenti di masse d’aria fredda verso sud. Una vera e propria irruzione artica, che a quanto pare punterà con decisione il Mediterraneo ...

