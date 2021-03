Mercedes-AMG SL - La roadster impegnata nei test invernali (Di venerdì 12 marzo 2021) La Mercedes-Benz ha pubblicato delle immagini che raffigurano i prototipi della nuova generazione della SL impegnati nei test invernali, vicino al Circolo polare artico. In attesa della presentazione della roadster, prevista per la prossima estate, la Casa di Stoccarda ha colto l'occasione per anticiparne diversi dettagli tecnici. La prima SL integrale. La sigla che identifica la vettura dice molto sul cambiamento voluto dai vertici della Stella: la sportiva, infatti, si chiamerà Mercedes-AMG SL, sottolineando che lo sviluppo del progetto è stato portato avanti dei tecnici di Affalterbach, come già accaduto per la AMG GT. La roadster tornerà al tetto di tela ripiegabile elettricamente e alla configurazione 2+2 dell'abitacolo, ma sono previste anche novità assolute: sarà infatti la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 12 marzo 2021) La-Benz ha pubblicato delle immagini che raffigurano i prototipi della nuova generazione della SL impegnati nei, vicino al Circolo polare artico. In attesa della presentazione della, prevista per la prossima estate, la Casa di Stoccarda ha colto l'occasione per anticiparne diversi dettagli tecnici. La prima SL integrale. La sigla che identifica la vettura dice molto sul cambiamento voluto dai vertici della Stella: la sportiva, infatti, si chiamerà-AMG SL, sottolineando che lo sviluppo del progetto è stato portato avanti dei tecnici di Affalterbach, come già accaduto per la AMG GT. Latornerà al tetto di tela ripiegabile elettricamente e alla configurazione 2+2 dell'abitacolo, ma sono previste anche novità assolute: sarà infatti la ...

