Meghan Markle e Harry | la frase razzista su Archie? Spuntano i nomi ‘reali’ | un vero terremoto per la royal family

(Di venerdì 12 marzo 2021) Buckingam Palace trema dopo l’intervista dia Oprah Winfrey. Il tema maggiormente discusso è quello di razzismo con una serie di accuse lanciate alla casa reale.hanno rivelato che un membro della famiglia reale – che non hanno volutonare – ha espresso preoccupazioni per il colore della pelle del primogenito nascituro,. In un comunicato, il Palazzo reale fa sapere che “l’intera famiglia è rattristata nel sapere in quale misura gli ultimi anni siano stati difficili pere Maghan”. In particolare “i temi trattati, particolarmente quello del razzismo, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, queste accuse vengono prese molto seriamente e saranno oggetto di esame da parte della ...

ricciardirob76 : Ma solo io vedo una somiglianza fisica tra Meghan Markle e Diletta Leotta? - infoitcultura : Meghan Markle, quanto costa il suo abito della ‘vendetta’? - FabLeti16 : Cardi B, Meghan Markle e Lea Michele no Celebridadeverso - leggoit : Meghan Markle, spuntano i nomi di tre membri della Famiglia Reale: «Ecco chi avrebbe detto la frase razzista» - blogtivvu : Dopo l’intervista di Harry e Meghan Markle è “caccia” al razzista di Buckingham Palace: le supposizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

Il Post

Per quanto riguarda, solo il 31% dei 1.664 intervistati dopo esprime un parere positivo, contro il 58% che ha opinioni negative sulla duchessa del Sussex. Nel suo caso, il calo è del 27%...E così la duchessa di Cambridge è tornata al lavoro. La sua prima uscita istituzionale del 2021 è avvenuta - tra l'altro - all'alba dell' intervista (bomba) chee il principe Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey, motivo per cui il look di Kate Middleton avrebbe potuto puntare sul rosa pastello come colore moda Primavera Estate 2021 per ...Per quanto riguarda Meghan Markle, solo il 31% dei 1.664 intervistati dopo esprime un parere positivo, contro il 58% che ha opinioni negative sulla duchessa del Sussex. Nel suo caso, il calo è del 27% ...A tre giorni dalla messa in onda dell'intervista choc di Oprah Winfrey ai duchi di Sussex, arriva la replica di Kate Middleton, la moglie di William. La prima a rispondere alle accuse di ...