Max Procopio | America' s Cup come finale dei 100 metri | testa a testa emozionante

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il livello è altissimo,unadei 100di atletica leggera, e sono le sfumature, neanche più i particolari, a fare la differenza. Sanno tutti che devono giocarsela fino all'ultimo e sanno di essere alla pari. C'è grande equilibrio e alla fine, se continuerà così, sarà stressante e faticoso da sopportare per tutti ma molto". Sono le parole di Max, ex componente del memorabile equipaggio del Moro di Venezia, che nel 1992 vinse la Louis Vuitton Cup, il trofeo degli sfidanti, all'Adnkronos, dopo il 2-2 tra Team New Zealand e Luna Rossa nell''s Cup. "Nelle ultime due sfide,peraltro nella Prada Cup, è stata decisiva la partenza. Si è riproposto lo stesso cliché della barca sottovento che riesce a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Max Procopio

SardiniaPost

In fine parlando del futuro della competizioneha sottolineato che 'in caso di successo di Luna Rossa, l'America's Cup tornerebbe in Europa e questo sarebbe un bene, perché l'evento avrebbe ...Un giovanissimo(100 kg all'epoca del Moro) e Alessio Pratesi testano la miglior posizione per il grinding agli ordini di Andrea Madaffari Dalla sfida dei catamarani ad oggi si è potuto ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Il livello è altissimo, come una finale dei 100 metri di atletica leggera, e sono le sfumature, neanche più i particolari, a fare la differenza. Sanno tutti che devono gio ...Si sono quindi mantenute tutte le caratteristiche dei monoscafi che rendono affascinante il match race e si mantengono anche le tecniche del match race, accelerate di 3-4 volte in termini di velocità ...