Matthew McConaughey, futuro in politica: vuole candidarsi a governatore del Texas (Di venerdì 12 marzo 2021) Dai set di Hollywood alla carriera politica. Il futuro di Matthew McConaughey potrebbe improvvisamente cambiare scenario: l’attore americano, durante un intervento nel podcast «The Balanced Voice», ha ribadito di «star seriamente considerando» l’idea di candidarsi come prossimo governatore del Texas: «It’s a true consideration», è stata la risposta all’imbeccata della conduttrice, Rania Mankarious. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) Dai set di Hollywood alla carriera politica. Il futuro di Matthew McConaughey potrebbe improvvisamente cambiare scenario: l’attore americano, durante un intervento nel podcast «The Balanced Voice», ha ribadito di «star seriamente considerando» l’idea di candidarsi come prossimo governatore del Texas: «It’s a true consideration», è stata la risposta all’imbeccata della conduttrice, Rania Mankarious.

