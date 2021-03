Marusic e Escalante | Ripartiamo da qui A Monaco diamo tutto

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA - Quel tiro difinito sui piedi di Caicedo per la rete decisiva contro il Crotone vale molto. E Il centrocampista della Lazio, nel post partita ai microfoni di Lazio Style Channel, ha ...

ROMA - Quel tiro difinito sui piedi di Caicedo per la rete decisiva contro il Crotone vale molto. E Il centrocampista della Lazio, nel post partita ai microfoni di Lazio Style Channel, ha ammesso felice: " ...5,5 : il montenegrino si fa vedere poco in fase offensiva. Viene arginato bene da Reca ... (Al 70'6 : stavolta l'argentino subentra bene e su un suo tiro arriva il gol del 3 - 2 di ...La squadra di Cosmi, squalificato, risponde colpo sul colpo a quella di Inzaghi. La doppietta di Simy non basta, decide Caicedo ...La squadra di Cosmi riacciuffa due volte i biancocelesti con lo scatenato attaccante nigeriano. Ma nel finale i pitagorici vengono puniti dalla rete dell'attaccante colombiano ...