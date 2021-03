Mario Kart: 'Blue Yourself' è la sfida che vede i giocatori colpire sé stessi con il guscio blu il prima possibile (Di venerdì 12 marzo 2021) Mario Kart 8 Deluxe, come il resto della serie, comporta una certa dose di fortuna. Quando si insegue il primo della fila, un guscio blu può consentire agli avversari la vittoria, ma l'ultima sfida di speedrunning del gioco vede i giocatori che cercano di colpirsi con il guscio blu. Chiamata "Blue Yourself", la sfida vede gli streamer di Twitch che cercano di colpire sé stessi con il guscio blu il più rapidamente possibile, e non è così semplice. Infatti ci sono dozzine di persone che cercano di completarlo. In un video, lo streamer Skilloz, che sembra aver segnato il miglior tempo attuale, inizia dal classico circuito ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021)8 Deluxe, come il resto della serie, comporta una certa dose di fortuna. Quando si insegue il primo della fila, unblu può consentire agli avversari la vittoria, ma l'ultimadi speedrunning del giocoche cercano di colpirsi con ilblu. Chiamata "", lagli streamer di Twitch che cercano disécon ilblu il più rapidamente, e non è così semplice. Infatti ci sono dozzine di persone che cercano di completarlo. In un video, lo streamer Skilloz, che sembra aver segnato il miglior tempo attuale, inizia dal classico circuito ...

