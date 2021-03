Mario Draghi visita il centro vaccinale della Regione Lazio all'aeroporto di Fiumicino: i numeri della struttura (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato il centro Vaccini della Regione Lazio all' aeroporto di Fiumicino, realizzato per la prima volta in uno scalo italiano grazie alla collaborazione ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Presidente del Consigliohato ilVacciniall'di, realizzato per la prima volta in uno scalo italiano grazie alla collaborazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi al centro vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino - LA DIRETTA -… - FerdiGiugliano : ‘A tutti i medici, gli infermieri e i volontari che lavorano instancabilmente in tutti i presidi sanitari d’Italia,… - lucatelese : “Nella telefonata con il premier Mario Draghi la Presidente Von der Leyen 'ha comunicato che l'Ema ha avviato una u… - paolasoriani53 : RT @Fabiotwittwitt: @gael99 @MinervaMcGrani1 @SuperElis2 Chi avrebbe mai pensato che in pochi giorni persino Draghi si sarebbe profilato co… - itturchi : RT @trash_italiano: MARIO DRAGHI ON FIRE -