Marino | “Il Real è ancora lontano Stiamo lavorando al museo del club”

Il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima del match con lo Spezia: Il Real dietro l'angolo quanto può influire su questa partita?"L'angolo è ancora lontano, c'è ancora molta strada. Stasera abbiamo davanti una squadra che sta facendo molto bene, è giusto rimanere concentrati su questa partita prima". Vi aspettavate un campionato così da parte dello Spezia?"Stanno facendo una grande stagione, meritano la classifica che hanno e forse meriterebbero qualche punto in più. Stanno dimostrando di meritare di raggiungere l'obiettivo attraverso il gioco". Toccherà ancora a Percassi raccogliere le maglie del Real Madrid?"Lascio a lui il privilegio di raccogliere queste maglie, sta lavorando per il museo del club".

