Mariangela Zappia è la nuova ambasciatrice italiana a Washington

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021)sarà la. Prende il posto di Armando Varricchio, che andrà a Berlino. Spiegano fonti di governo che si tratta di un ruolo chiave per i nostri rapporti con l’Alleanza Atlantica nonché di un importante riconoscimento per il lavoro fatto per le Nazioni Unite., la reazione alla nomina Non si tratta sicuramente perdel primo riconoscimento importante ottenuto nella sua carriera. Ella, infatti, è stata nel 2014 la prima donnaalla Nato e nel 2018 la prima a rappresentare l’Italia nelle Nazioni Unite. Nella sua carriera di diplomatica, la donna è stata anche consigliere diplomatico di due presidenti del consigli, Matteo ...