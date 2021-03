Maria de Filippi da ragazzina, com’era la regina della tv a 20 anni (Di venerdì 12 marzo 2021) Avete mai visto Maria De Filippi da giovane? Bellissima e semplice, proprio com’è oggi la regina della Tv. Ecco com’era Maria. La De Filippi è senz’altro una delle donne più seguite dal piccolo schermo e, con i suoi amatissimi programmi tv, riesce sempre a raggiungere livelli altissimi di share. Impeccabile anche il suo stile, che si alterna solitamente tra un look elegante ed un look un po’ più semplice e sportivo. Da ragazzina, il suo volto era davvero molto simile rispetto a quello di oggi e, dai suoi occhi, si percepiva tutta l’ingenuità e l’innocenza di allora. Salto nel passato: com’era Maria De Filippi da giovane In rete, circolano spesso gli scatti di Maria ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Avete mai vistoDeda giovane? Bellissima e semplice, proprio com’è oggi laTv. Ecco. La Deè senz’altro una delle donne più seguite dal piccolo schermo e, con i suoi amatissimi programmi tv, riesce sempre a raggiungere livelli altissimi di share. Impeccabile anche il suo stile, che si alterna solitamente tra un look elegante ed un look un po’ più semplice e sportivo. Da, il suo volto era davvero molto simile rispetto a quello di oggi e, dai suoi occhi, si percepiva tutta l’ingenuità e l’innocenza di allora. Salto nel passato:Deda giovane In rete, circolano spesso gli scatti di...

Advertising

infoitcultura : Amici sbarca su Prime Video. Tutte le edizioni con il racconto di Maria De Filippi - PatriziaCatala6 : RT @daidaidaidaiii: Non so se dare la colpa al coprifuoco al lockdown a Conte ai colori dell’Italia a draghi a Maria De Filippi a tutto que… - Giuliaxx3 : Sblocco un ricordo: Sdg: “io e Maria De Filippi non ci siamo mai incontrate. Tu la conosci Stefania?”. Stefania:… - daidaidaidaiii : Non so se dare la colpa al coprifuoco al lockdown a Conte ai colori dell’Italia a draghi a Maria De Filippi a tutto… - SamuelMontegra1 : RT @LunaStorta2208: Rifiutare di entrare nella room di @SamuelMontegra1 è come chiudere la busta a Maria De Filippi in persona. Non ci siam… -