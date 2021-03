Marco Tardelli | “Lei è l’amore della mia vita” | i dettagli sulla vita privata dell’ex calciatore

Advertising

sofixsofix86 : RT @Cinguetterai: Ospiti di #CanzoneSegreta. Prima puntata: Luca Argentero, Veronica Pivetti, Marco Tardelli, Cesare Bocci, Virginia Raffae… - faberskj : @3dc8 @SoloCristy @ChiVuol @Marco_viscomi @nadurnet Per me il club viene prima di chiunque. È stato così con Bonipe… - SimonaCroisette : RT @Cinguetterai: Ospiti di #CanzoneSegreta. Prima puntata: Luca Argentero, Veronica Pivetti, Marco Tardelli, Cesare Bocci, Virginia Raffae… - Ema_poet : RT @Cinguetterai: Ospiti di #CanzoneSegreta. Prima puntata: Luca Argentero, Veronica Pivetti, Marco Tardelli, Cesare Bocci, Virginia Raffae… - basicleoo : RT @Cinguetterai: Ospiti di #CanzoneSegreta. Prima puntata: Luca Argentero, Veronica Pivetti, Marco Tardelli, Cesare Bocci, Virginia Raffae… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Tardelli

Tra gli ospiti di 'Canzone segreta' stasera su 'Raiuno' anche, allenatore ed ex calciatore. Il cinque volte campione d'Italia con la Juventus , squadra con cui ha vinto inoltre tutte e tre le principali competizioni Uefa per club, divenendo uno ...Nella prima puntata ci saranno:, Veronica Pivetti, Carlo Conti, Luca Argentero, Virginia Raffaele, Franca Leosini e Cesare Bocci. "Avremo sette ospiti d'onore, provenienti dal mondo ...Marco Tardelli ha trovato l'amore in Myrta Merlino: ecco tutto quello che si sa sulla vita privata del famoso calciatore.Se n’è parlato tanto, anche sul palco del Teatro Ariston, e ora l’attesa è giunta al termine: debutta questa sera alle 21.25 su Rai 1 Canzone Segreta, il nuovo show tratto dall’originale francese La C ...