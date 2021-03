Manchester United-Milan, torna la superclassica che stregava l’Europa (Di venerdì 12 marzo 2021) Ultimo incrocio in semifinale di Champions, tra due squadre stellari. Lo United di Giggs, Roonery e Ronaldo, contro il Milan di Kakà, Nesta e Pirlo Impossibile non tornare con la memoria al 2007, una delle sfida più esaltanti in Europa tra Milan e Manchester United, in quegli anni due corazzate costruite per alzare la coppa. Un Kakà da Pallone d’Oro affiancato da Seedorf, Pirlo e protetto da una difesa insuperabile con Maldini e Nesta. Il tridente dei Red Devils faceva paura: Ronaldo, Rooney e Giggs, eppure i rossoneri riuscirono ad eliminare gli inglesi con una sfida d’andata lucida e un ritorno perfetto, confermando una vena europea irraggiungibile per le altre squadre in Italia. I tempi cambiano e se nel 2007 fu decisivo Kaka con due partite straordinarie, ieri a Old Trafford è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ultimo incrocio in semifinale di Champions, tra due squadre stellari. Lodi Giggs, Roonery e Ronaldo, contro ildi Kakà, Nesta e Pirlo Impossibile nonre con la memoria al 2007, una delle sfida più esaltanti in Europa tra, in quegli anni due corazzate costruite per alzare la coppa. Un Kakà da Pallone d’Oro affiancato da Seedorf, Pirlo e protetto da una difesa insuperabile con Maldini e Nesta. Il tridente dei Red Devils faceva paura: Ronaldo, Rooney e Giggs, eppure i rossoneri riuscirono ad eliminare gli inglesi con una sfida d’andata lucida e un ritorno perfetto, confermando una vena europea irraggiungibile per le altre squadre in Italia. I tempi cambiano e se nel 2007 fu decisivo Kaka con due partite straordinarie, ieri a Old Trafford è ...

