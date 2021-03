Manchester United-Milan, Saelemaekers: “Kessie? Ecco cosa mi ha detto” (Di venerdì 12 marzo 2021) Alexis Salemeaekers, esterno offensivo del Milan, ha parlato a RTFB Sport della partita disputata contro il Manchester United Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 marzo 2021) Alexis Salemeaekers, esterno offensivo del, ha parlato a RTFB Sport della partita disputata contro ilPianeta

Advertising

SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - OptaPaolo : 18 - A 18 anni e 243 giorni, Amad Diallo è il più giovane giocatore non inglese ad aver mai segnato nelle maggiori… - talkSPORT : No Bruno. No party ?? #MUFC - ibrahimgaro96 : RT @Mus6ey: Manchester United Jakaiiiii ne ???????? - morelli_rinaldo : Un Milan in versione europea che ottiene un ottimo risultato sul campo del Manchester United. Analisi e commenti de… -