Manchester United-Milan 1-1: “Milan, cuore e testa” | Europa League News (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Milan domina in casa del Manchester United senza sei titolari, rischia il k.o., poi pareggia nel recupero con un colpo di testa di Simon Kjær Manchester United-Milan 1-1: “Milan, cuore e testa” Europa League News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildomina in casa delsenza sei titolari, rischia il k.o., poi pareggia nel recupero con un colpo didi Simon Kjær1-1: “Pianeta

Advertising

SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - OptaPaolo : 18 - A 18 anni e 243 giorni, Amad Diallo è il più giovane giocatore non inglese ad aver mai segnato nelle maggiori… - SkySport : Manchester United-Milan, Pioli: 'Gruppo eccezionale, ripetiamoci al ritorno' - scoopypee : RT @talkSPORT: No Bruno. No party ?? #MUFC - PianetaMilan : #ManchesterUnitedMilan 1-1: '@acmilan, cuore e testa' | @EuropaLeague #News - #UEL #EuropaLeague #ManUtdMilan… -