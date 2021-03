Lupi e Agnelli (Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 16 marzo 2021 Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 16 marzo 2021

Geggia8 : @lucdilo Lupi per Agnelli. (paracit.) - SalLegna : @EnricoLetta La Politica è un demone, c'è poco da fare. Spero che Lei davvero riesca, sono sfiduciato perché questo… - AquileDel : RT @AquileDel: Bestieassassine. Lupi travestiti da agnelli. Maledetti per l'eternità. - AquileDel : Bestieassassine. Lupi travestiti da agnelli. Maledetti per l'eternità. - Fiorello1969 : RT @TUTTOJUVE_COM: L'IMBOSCATA - Juve, un fallimento nato prima dell'eliminazione Champions. L'ora delle riflessioni (dolorose). La Signor… -