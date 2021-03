“Lui ha detto basta!”. David e Victoria Beckham nei guai, la notizia ha lasciato di sasso tutti i loro fan. “E adesso?” (Di venerdì 12 marzo 2021) Ai ferri corti Victoria Adams e David Beckham. Nessun tradimento all’orizzonte o mancanza d’amore, il problema, incredibile ma vero, sono i soldi. Questo è ciò che rimbalza sui tabloid britannici in queste ore. La cronaca d’oltremanica afferma infatti che l’ex Spice Girl non avrebbe gestito in modo oculato, per usare un eufemismo, il marchio di moda da lei stessa gestito. Risultato? Attualmente i debiti aziendali ammonterebbero a ben 63 milioni di dollari, cioè circa 56,5 milioni di euro. Una cifra astronomica che ha raggiunto una quota record nel corso degli anni. Ad appianare i debiti finora ci ha sempre pensato l’ex stella di Manchester United e Real Madrid. Ora però la musica pare che sia cambiata perché David si sarebbe stufato di sborsare milioni per un progetto in costante perdita. Beckham ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Ai ferri cortiAdams e. Nessun tradimento all’orizzonte o mancanza d’amore, il problema, incredibile ma vero, sono i soldi. Questo è ciò che rimbalza sui tabloid britannici in queste ore. La cronaca d’oltremanica afferma infatti che l’ex Spice Girl non avrebbe gestito in modo oculato, per usare un eufemismo, il marchio di moda da lei stessa gestito. Risultato? Attualmente i debiti aziendali ammonterebbero a ben 63 milioni di dollari, cioè circa 56,5 milioni di euro. Una cifra astronomica che ha raggiunto una quota record nel corso degli anni. Ad appianare i debiti finora ci ha sempre pensato l’ex stella di Manchester United e Real Madrid. Ora però la musica pare che sia cambiata perchési sarebbe stufato di sborsare milioni per un progetto in costante perdita....

