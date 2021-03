Ludovica Frasca si è sposata negli Usa | matrimonio fuori dal ' comune' | come fedi un cavo elettrico

(Di venerdì 12 marzo 2021)ha detto sì! La ex velina ha sposato Frank Faricy in America con una cerimonia semplicissima, ma molto romantica. 'Lo abbiamo fatto. Solo noi due e quattro amici - ha annunciato sui ...

Ludovica Frasca ha detto sì! La ex velina ha sposato Frank Faricy in America con una cerimonia semplicissima, ma molto romantica. "Lo abbiamo fatto. Solo noi due e quattro amici – ha annunciato sui ... "Ragazze, meet the Faricy! Lo abbiamo fatto!". Così Ludovica Frasca annucia su Instagram le nozze con Frank Faricy. L'ex velina ha detto sì al giovane imprenditore londinese dopo appena un anno d'amor ...