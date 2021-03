Louis Vuitton e Fornasetti, incontro tra giganti alle sfilate parigine (Di venerdì 12 marzo 2021) Ultimi appuntamenti di questi giorni parigini sempre virtuali a completare il ciclo di queste giornate, dense di stimoli figurativi e cinematografici, di scelte individuali ,di esposizioni creative differenti, il cui il primo motore è l’impossibilità di veri incontri live. Forse si può provare a cominciare a chiedersi cosa e quanto resterà di questo nell’eventualità di un ritorno a quella normalità che però ad oggi appare ancora piuttosto lontana. La sfilata di Miu Miu autunno inverno 2021-2022 non è solo un set, è un viaggio di cartoline dalla montagna, la cui cornice sono le Dolomiti di Cortina d’Ampezzo. Benvenuti al Miu Miu Mountain club di donne temerarie che sanno sfidare freddo e cime. Lo spirito è l’avventura e l’esplorazione delle montagne innevate si snoda lungo una passerella di legno e un tappeto candido di neve che le modelle percorrono. Il cielo è di quell’azzurro terso ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Ultimi appuntamenti di questi giorni parigini sempre virtuali a completare il ciclo di queste giornate, dense di stimoli figurativi e cinematografici, di scelte individuali ,di esposizioni creative differenti, il cui il primo motore è l’impossibilità di veri incontri live. Forse si può provare a cominciare a chiedersi cosa e quanto resterà di questo nell’eventualità di un ritorno a quella normalità che però ad oggi appare ancora piuttosto lontana. La sfilata di Miu Miu autunno inverno 2021-2022 non è solo un set, è un viaggio di cartoline dalla montagna, la cui cornice sono le Dolomiti di Cortina d’Ampezzo. Benvenuti al Miu Miu Mountain club di donne temerarie che sanno sfidare freddo e cime. Lo spirito è l’avventura e l’esplorazione delle montagne innevate si snoda lungo una passerella di legno e un tappeto candido di neve che le modelle percorrono. Il cielo è di quell’azzurro terso ...

Advertising

HuffPostItalia : Louis Vuitton e Fornasetti, incontro tra giganti alle sfilate parigine - emme_bri : RT @GiovannaDiTroia: #LouisVuitton sceglie una masseria di #Ostuni per il suo nuovo resort extralusso - ivi_son69 : RT @qeutglck: Mano Brown veste Louis Vuitton para a revista ELLE Brasil - faber_samir : RT @GiovannaDiTroia: #LouisVuitton sceglie una masseria di #Ostuni per il suo nuovo resort extralusso - Adnil47991189 : RT @GiovannaDiTroia: #LouisVuitton sceglie una masseria di #Ostuni per il suo nuovo resort extralusso -