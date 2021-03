Lotto vaccino AstraZeneca ritirato, chi ha un appuntamento non vuole più vaccinarsi (Di venerdì 12 marzo 2021) ABV2856, è il numero del Lotto di vaccino AstraZeneca anti-Covid che l’Aifa ha ritirato in via precauzionale dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi nel nostro territorio. Ed è anche la sequenza di lettere e numeri che ieri ha gettato nel panico le persone – 1.512.000 in Italia – che hanno già ricevuto il siero di Oxford dall’inizio della campagna vaccinale: perlopiù insegnanti, forze dell’ordine e altre categorie a rischio. Ieri l’Aifa ha specificato che “al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi” e che “sta effettuando tutte le verifiche del caso”, gli esperti hanno diffuso messaggi rassicuranti, e dalla Gran Bretagna arriva un dato: su 10 milioni di dosi somministrate sono stati registrati solo 22mila controindicazioni. Eppure ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) ABV2856, è il numero deldianti-Covid che l’Aifa hain via precauzionale dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi nel nostro territorio. Ed è anche la sequenza di lettere e numeri che ieri ha gettato nel panico le persone – 1.512.000 in Italia – che hanno già ricevuto il siero di Oxford dall’inizio della campagna vaccinale: perlopiù insegnanti, forze dell’ordine e altre categorie a rischio. Ieri l’Aifa ha specificato che “al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione dele tali eventi” e che “sta effettuando tutte le verifiche del caso”, gli esperti hanno diffuso messaggi rassicuranti, e dalla Gran Bretagna arriva un dato: su 10 milioni di dosi somministrate sono stati registrati solo 22mila controindicazioni. Eppure ...

