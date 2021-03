Lotto AstraZeneca sospeso in Italia, Bassetti spiega la situazione (Di venerdì 12 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca è un tema attorno a cui si dibatte. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha, infatti, comunicato che «a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi» concomitanti, a livello temporale, con la «somministrazione di dosi» che facevano capo al Lotto ABV2856 di AstraZeneca ha disposto un precauzionale «divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale». «Al momento - si legge nella comunicazione - non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi». Aifa ha comunque annunciato che si stanno facendo tutte le «verifiche del caso». Vaccino AstraZeneca, la visione delle cose di Bassetti L'argomento è da maneggiare con cura, affidando ogni spiegazione alla scienza o a chi ha competenze adeguate. E ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Il vaccinoè un tema attorno a cui si dibatte. L'Agenziana del Farmaco ha, infatti, comunicato che «a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi» concomitanti, a livello temporale, con la «somministrazione di dosi» che facevano capo alABV2856 diha disposto un precauzionale «divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale». «Al momento - si legge nella comunicazione - non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi». Aifa ha comunque annunciato che si stanno facendo tutte le «verifiche del caso». Vaccino, la visione delle cose diL'argomento è da maneggiare con cura, affidando ognizione alla scienza o a chi ha competenze adeguate. E ...

