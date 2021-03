Lotteria scontrini | ecco i vincitori Ma è polemica | Poche adesioni

Advertising

LegaSalvini : LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI VOLUTA DA CONTE? UN FLOP! - Agenzia_Ansa : Sono stati estratti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli i primi 10 vincitori della Lotteria degli scontrini che ri… - GiulioCentemero : ?? FLOP DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI VOLUTA DA CONTE! ?? #Contebis #flop #lotteriascontrini #Conte #governo… - FerroFiordi : @CardelliAc @danieledv79 Ma quindi dietro questa ennesima stronzata del cash back e della lotteria degli scontrini… - Daniele_Manca : Lotteria degli scontrini, la prima estrazione: che fare in caso di vincita? Cosa sapere - ?@Corriere? ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria scontrini

I negozianti lamentano scarse probabilità di vincita. E il centrodestra chiede. di sospendere il concorso... si è svolta giovedì 11 marzo la prima estrazione computerizzata che ha assegnato i primi diecivincenti ad altrettanti fortunati vincitori delladegli. Ogni biglietto ...di Antonio Troise Super-fortunati? Macché. Molto di più. I primi dieci italiani che hanno agguantato i premi della lotteria degli scontrini hanno un merito: non essere stati scoraggiati da una ...Qualcuno potrebbe avere vinto 100mila euro grazie alla lotteria degli scontrini senza saperlo: trattandosi di un nuovo gioco, ancora non è chiaro come verificare se la fortuna ha deciso di bussare all ...