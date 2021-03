Lotteria scontrini | cosa succede se non si reclama il premio?

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nella giornata di ieri, come ben noto, è avvenuta la prima estrazione dei premi mensili della. Si tratta di un particolare concorso gratuito e collegato al programma Italia Cashless, predisposto mesi addietro dall’Esecutivo di allora, per spingere gli italiani ad un maggior uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento. Gli scopi dell’iniziativa, fondamentalmente, sono due: da un lato modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, rapido e trasparente; dall’altro contribuire alla lotta all’evasione fiscale. Di seguito vogliamo soffermarci su una specifica questione pratica che riguarda i vincitori dei premi a seguito delle estrazioni: chese i premi vinti non vengono ...

Advertising

LegaSalvini : LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI VOLUTA DA CONTE? UN FLOP! - GiulioCentemero : ?? FLOP DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI VOLUTA DA CONTE! ?? #Contebis #flop #lotteriascontrini #Conte #governo… - osannacremonesi : RT @joem5s: Gomez: “Pochi soldi? Parlamento tassi i super ricchi con oltre 50 milioni invece di eliminare cashback e lotteria degli scontri… - AngoloNews2018 : Lotteria degli scontrini 2021, ecco il calendario completo delle estrazioni mensili - luciaguglielmi : Lotteria degli scontrini 2021, ecco il calendario completo delle estrazioni mensili -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria scontrini

Sono partite le estrazioni delladegli. La nuova iniziativa, che consente di trasformare i propriin biglietti virtuali per partecipare ad una, mette in palio tanti premi in denaro per i ...TREVISO - La prima estrazione delladegliregala i primi premi alla Provincia di Treviso. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha estratto i dieci codici che danno diritto a un premio di 100 mila euro per dieci ...Tale investimento si occuperà inizialmente di realizzare pale, da ben 107 m l'una, per le turbine eoliche GE Haliade-X destinate alla wind farm denominata Dogger Bank, un parco eolico offshore a largo ...GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - La nuova lotteria gratuita collegata al programma messo a punto in dicembre dal Governo Conte per incentivare gli acquisti con pagamento elettronico premia ...