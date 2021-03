Lombardia zona rossa: il ministro Speranza firma l'ordinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano - La Lombardia diventa zona rossa , ma più in generale è gran parte dell'Italia a entrare nella fascia di maggiore rischio. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano - Ladiventa, ma più in generale è gran parte dell'Italia a entrare nella fascia di maggiore rischio. Ildella Salute, Roberto, sulla base dei dati e ...

Advertising

Corriere : Lombardia in zona rossa da lunedì: è ufficiale. Anche l’Rt sopra i limiti - SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Lombardia verso zona rossa, lo dicono dati' - fattoquotidiano : Covid, oggi si decide sulle nuove misure: si va verso chiusure nei weekend. Dalla Lombardia all’Emilia: ecco chi ri… - alessandro_972 : RT @Adnkronos: #Lombardia #zonarossa da lunedì 15 marzo - x17black : Lombardia zona rossa da lunedì. Non so più che dire. Quando dico che uno poi esaurisce, è proprio così. -