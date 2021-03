Lombardia zona rossa, Fontana: 'Lo dicono i dati. Spero sia ultimo sacrificio' (Di venerdì 12 marzo 2021) 'La Lombardia purtroppo si prepara a diventare zona rossa . Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus. Mi auguro che sia l'ultimo ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) 'Lapurtroppo si prepara a diventare. Ce lo, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus. Mi auguro che sia l'...

Advertising

Corriere : Lombardia in zona rossa da lunedì 15 marzo: è ufficiale. Fontana: «Mi auguro che sia l’... - Corriere : Lombardia in zona rossa da lunedì: è ufficiale. Anche l’Rt sopra i limiti - fattoquotidiano : Covid, oggi si decide sulle nuove misure: si va verso chiusure nei weekend. Dalla Lombardia all’Emilia: ecco chi ri… - airin_73 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Fontana: «Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio» - marcohcm : RT @marcellacassani: Fontana dice che 'ad un anno dall’inizio della pandemia, non credo che abbiamo commesso degli errori nella gestione de… -