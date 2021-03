Lombardia zona rossa da lunedì, l’annuncio di Fontana: “Sofferenza che mi auguro si concluderà in qualche mese” (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuovo cambio di colore per la Lombardia, tra le regioni che – ormai da un anno a questa parte – maggiormente soffrono le conseguenze della pandemia (e non solo le conseguenze: si pensi all’enorme numero di vittime, specialmente nella prima ondata). Da lunedì prossimo la Lombardia torna rossa ed è stato lo stesso presidente della Regione, Attilio Fontana, ad annunciarlo nel corso di Aria Pulita, programma di Italia 7 Gold: “La Lombardia purtroppo si prepara a diventare zona rossa. Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus. Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini perché poi spero che arrivino i vaccini necessari per iniziare la vaccinazione ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuovo cambio di colore per la, tra le regioni che – ormai da un anno a questa parte – maggiormente soffrono le conseguenze della pandemia (e non solo le conseguenze: si pensi all’enorme numero di vittime, specialmente nella prima ondata). Daprossimo latornaed è stato lo stesso presidente della Regione, Attilio, ad annunciarlo nel corso di Aria Pulita, programma di Italia 7 Gold: “Lapurtroppo si prepara a diventare. Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus. Miche sia l’ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini perché poi spero che arrivino i vaccini necessari per iniziare la vaccinazione ...

Advertising

Corriere : Lombardia in zona rossa da lunedì 15 marzo: è ufficiale. Fontana: «Mi auguro che sia l’... - Corriere : Lombardia in zona rossa da lunedì: è ufficiale. Anche l’Rt sopra i limiti - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Fontana: «Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio» - Febookworm : Tg:'Lombardia zona rossa da lunedì' ... Alexa, play Secondo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov così ci deprimiamo per bene - fillycarre : Da Lunedì 15/03 molti cambi di colore, vanno in zona: ?? #Lombardia, #Piemonte, #FriuliVeneziaGiulia, #Lazio,… -