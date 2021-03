Lombardia torna in zona rossa da lunedì 15 marzo | è ufficiale | ecco perché

(Di venerdì 12 marzo 2021)inda15. Èanche se non è ancora stato emanato il nuovo Decreto Legge che si attende per oggi 12alle 15. I dati del contagio non lasciano spazio a perplessità: il limite di 250 casi positivi ogni 100mila abitanti per 7 giorni consecutivi è stato ampiamente superato in questi giorni e si è arrivati a 312. Giù le saracinesche di negozi, ristoranti, bar, centri commerciali. Scuole chiuse, compresi gli asili e i nidi. Leggi anche › Il Decreto Legge del 12non è un nuovo DPCM, che cosa vuol dire, che cosa si può e non si può fare › ...

La decisione era attesa e i numeri non lasciavano molte speranze. Lain zona rossa a partire da lunedì 15 marzo 2021. A confermarlo è stato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi .Commenta per primo Lazona rossa . E' ufficiale, infatti, il cambio di colore, che scatterà lunedì, come dichiarato dal presidente della Regione , Attilio Fontana : 'Lapurtroppo si prepara a ...Da lunedì la Lombardia torna in zona rossa. Lo hanno confermato il ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore della Regione, Attilio Fontana. I dati dei giorni scorsi andavano tutti in ...«Torniamo a chiedere alla Regione Lombardia tempi e modalità certi per la vaccinazione delle persone con disabilità e dei loro caregiver, e non solo di coloro che sono legati alle unità di offerta res ...