Lombardia in zona rossa da lunedì, a Pasqua zona rossa in tutta Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da lunedì la Lombardia torna in zona rossa. Lo hanno confermato il ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore della Regione, Attilio Fontana. I dati dei giorni scorsi andavano tutti in questa direzione, anche nei comuni della nostra zona, come spieghiamo nell’edizione in edicola da oggi, e le ordinanze che saranno firmate nelle prossime tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 12 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dalatorna in. Lo hanno confermato il ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore della Regione, Attilio Fontana. I dati dei giorni scorsi andavano tutti in questa direzione, anche nei comuni della nostra, come spieghiamo nell’edizione in edicola da oggi, e le ordinanze che saranno firmate nelle prossime tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Corriere : Lombardia in zona rossa da lunedì: è ufficiale. Anche l’Rt sopra i limiti - Maxdero : #Lombardia #zonarossa immutato il nostro senso di responsabilità per la tutela della salute. #Fontana non parla più… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Fontana: «Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio» - patrick65011992 : RT @lusurpateur_: Amo che questa giornalista annunci la zona rossa in lombardia come se fosse la fashion week - IreneCafarelli : 'Zona rossa Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Veneto, To… -