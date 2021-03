Lombardia in zona rossa da lunedì 15 marzo: è ufficiale. Fontana: «Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio» (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuove restrizioni in arrivo. Quando scattano anche gli asili nido dovranno chiudere. Il governatore: «Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus» Leggi su corriere (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuove restrizioni in arrivo. Quando scattano anche gli asili nido dovranno chiudere. Il governatore: «Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus»

Advertising

Corriere : Lombardia in zona rossa da lunedì: è ufficiale. Anche l’Rt sopra i limiti - Maxdero : #Lombardia #zonarossa immutato il nostro senso di responsabilità per la tutela della salute. #Fontana non parla più… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Fontana: «Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio» - giacomo_giaco : RT @lusurpateur_: Amo che questa giornalista annunci la zona rossa in lombardia come se fosse la fashion week - irisallacremaa : RT @xitsfraaa: comunque la Lombardia in zona bianca la vedo solo nei miei sogni -