Liza Minnelli | la vita dura dell’inconfondibile voce di “New York | New York”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Compie 75 anni oggi. Star del musical e del grande schermo, tutti la ricorderanno per le sue interpretazioni più iconiche in “Cabaret” e “New, New”. Figlia d’arte della grande Judy Garland e del regista Vincente, la sua carriera sembrava già scritta sin dalla sua nascita. E infatti la sua stella ha iniziato a brillare ad appena tre anni, quando è apparsa per la prima volta sul grande schermo al fianco della madre nel film “I fidanzati sconosciuti”. Di qui la sua carriera si è mossa dal cinema al teatro, ma soprattutto nella musica, il suo vero amore. Undici gli album in studio pubblicati, e numerosissimi i premi vinti, tra cui ricordiamo tre Tony e due Grammy. Laè stata formata per essere una star. La sua ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Buon compleanno Liza Minnelli, la signora del palcoscenico compie 75 anni - effetronky : @espofootball @OfficialLiza1 Ecco il mio articolo sui 75 anni di Liza Minnelli ?? - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: ??????Liza Minnelli, 75 anni per la voce di New York - Cinema - ANSA - franco_sala : RT @effetronky: Liza Minnelli 75 anni da raccontare dall'Oscar alla clinica, da Cabaret alle dipendenze, gli alti e bassi di una star int… - robertachellini : RT @effetronky: Liza Minnelli 75 anni da raccontare dall'Oscar alla clinica, da Cabaret alle dipendenze, gli alti e bassi di una star int… -

Ultime Notizie dalla rete : Liza Minnelli

Buon compleanno a: la 'voce di New York' compie 75 anni Ha recitato per la prima volta - inconsapevolmente - a soli tre anni. E non ha mai smesso, alternando teatro, cinema e televisione. Ora la figlia di ...Una vita sempre sotto riflettori che l'ha trasformata in un'icona internazionale: dal debutto in tenera età al fianco di sua madre Judy Garland alla vittoria agli Academy AwardsLiza Minnelli, che oggi compie 75 anni, ha scelto questo secondo percorso. Certo, la fama dei genitori per lei spesso è stata una corsia preferenziale, ma nel corso della sua carriera Liza ha ...Compie 75 anni oggi Liza Minnelli, star iconica, famosa per le sue interpretazioni più iconiche in “Cabaret” e “New York, New York”.