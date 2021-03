LIVE Tirreno-Adriatico, Terza tappa in DIRETTA: si comincia, subito scatti (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SESTA tappa DELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 11.19 subito andatura molto sostenuta e diversi attacchi dal gruppo. 11.14 I favoriti per la tappa di oggi: #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/GzjzwND1pk — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 12, 2021 11.12 In testa alla classifica generale Wout van Aert che ha primeggiato nella volata iniziale, giungendo poi terzo ieri. 11.09 Corridori che hanno preso il via da Monticiano: iniziata questa Terza frazione. 11.06 Presentazione dei corridori al foglio firma: Foglio Firma! Signature Check! #TirrenoAdriatico ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SESTADELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 11.19andatura molto sostenuta e diversi attacchi dal gruppo. 11.14 I favoriti per ladi oggi: #pic.twitter.com/GzjzwND1pk —(@Tirren) March 12, 2021 11.12 In testa alla classifica generale Wout van Aert che ha primeggiato nella volata iniziale, giungendo poi terzo ieri. 11.09 Corridori che hanno preso il via da Monticiano: iniziata questafrazione. 11.06 Presentazione dei corridori al foglio firma: Foglio Firma! Signature Check! #...

