LIVE Tirreno-Adriatico, Terza tappa in DIRETTA: sfida tra i fenomeni Van der Poel, Van Aert ed Alaphilippe (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SESTA tappa DELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 La presentazione della Terza tappa – La cronaca della seconda tappa – Il video della vittoria di Alaphilippe a Chiusdino – Le pagelle della seconda tappa – La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Terza tappa della Tirreno-Adriatico 2020. La Monticiano-Gualdo Tadino, di 219 chilometri, si propone come un’altra frazione adatta ai colpi di mano, a scattisti, finisseur capaci di sorprendere. Sarà una tappa ondulata nella prima parte, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SESTADELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 La presentazione della– La cronaca della seconda– Il video della vittoria dia Chiusdino – Le pagelle della seconda– La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladella2020. La Monticiano-Gualdo Tadino, di 219 chilometri, si propone come un’altra frazione adatta ai colpi di mano, a scattisti, finisseur capaci di sorprendere. Sarà unaondulata nella prima parte, ...

