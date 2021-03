LIVE Tirreno-Adriatico, Terza tappa in DIRETTA: nuova sfida tra Van der Poel, Van Aert ed Alaphilippe (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Terza tappa – La cronaca della seconda tappa – Il video della vittoria di Alaphilippe a Chiusdino – Le pagelle della seconda tappa – La classifica attuale LA DIRETTA LIVE DELLA SESTA tappa DELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Terza tappa della Tirreno-Adriatico 2020. La Monticiano-Gualdo Tadino, di 219 chilometri, si propone come un’altra frazione adatta ai colpi di mano, a scattisti, finisseur capaci di sorprendere. Sarà una tappa ondulata nella prima parte, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca della seconda– Il video della vittoria dia Chiusdino – Le pagelle della seconda– La classifica attuale LADELLA SESTADELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladella2020. La Monticiano-Gualdo Tadino, di 219 chilometri, si propone come un’altra frazione adatta ai colpi di mano, a scattisti, finisseur capaci di sorprendere. Sarà unaondulata nella prima parte, ...

