LIVE Tirreno-Adriatico | Terza tappa in DIRETTA | 7’50” per i fuggitivi Accelera Van der Poel | si ritira Ewan

(Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SESTADELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 14.19 Forte vento laterale sulla corsa. Il rischio di ventagli è più che mai concreto. 14.14zione in testa al gruppo da parte della Bora-Hansgrohe. 14.12 Nulla da fare perche ha deciso dirsi. 14.08 Intervengono la Bahrain Victorius e l’Astana-Premier Tech. 14.04zione da parte dello stesso Van der! Mentre si stacca Caleb(Lotto Soudal). 14.00 Sono loro i due super favoriti del giorno, ma non va sottovalutato nemmeno il mattatore delladi ieri, il campione del mondo Julian Alaphilippe e la sua agguerritissima Deceuninck-Quick ...

Advertising

UjrgZhDfx1gs2b6 : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 3 ?? Monteroni d'Arbia - km 66 ?????@PadunMark, @davide_bais, @tludvigsson, @G… - TirrenAdriatico : ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 3 ?? Bettolle - km 125 ?????@PadunMark, @davide_bais, @tludvigsson,… - gloritaisa : RT @Tiz_CyclingLive: Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 3 [LIVE STREAM] - Tiz_CyclingLive : Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 3 [LIVE STREAM] - BHRVictorious : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 3 ?? Monteroni d'Arbia - km 66 ?????@PadunMark, @davide_bais, @tludvigsson, @G… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tirreno

Tutto il ciclismosu Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo.- Adriatico Van Aert a 1215 watt nello sprint di Camaiore, 72,6 km/h! 7 ORE FA L ORDINE D ...... 10 marzo 2021 " Dopo la tappa di apertura per velocisti vinta da Wout Van Aert , la... Orari tv Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 13.30,streaming su ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SESTA TAPPA DELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 12.57 Immagini dal gruppo: https://twitter.com/TirrenAdriatico/status/13703397416070 ...Si svolgerà oggi la terza tappa della Tirreno Adriatico (Monticiano - Gualdo Tadino), la manifestazione ciclistica che toccherà anche ...