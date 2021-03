LIVE Tirreno-Adriatico | Terza tappa in DIRETTA | 2’40” per i cinque fuggitivi Alpecin e Deceuninck agguerritissime

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SESTADELLA PARIGI-NIZZA 2021 DALLE ORE 11.00 16.11 Intanto si rialza Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ). 16.08 Ritmo indiavolato da parte del gruppo che si sta prontamente riportando sui, il cui destino è oramai segnato. 16.05 Problema per la maglia bianca Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), la cui mantellina è rimasta intruppata nella bici. Adesso sta cercando di riportarsi in gruppo. 16.00 16 km al traguardo e soltanto 50? di vantaggio per i. 15.55 Foratura per Davide Cimolai (Israel Start Up Nation). 15.52 Ricordiamo i loro nomi: Mark Padun (Bahrain – Victorious) Davide Bais (Eolo Kometa), Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ), Guillaume Boivin (Israel Start Up Nation) e Niki Terpstra ...