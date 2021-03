LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: possibili sorprese, percorso mosso (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sesta tappa della Parigi-Nizza 2021, la Brignoles-Biot di 202,5 chilometri. La giornata di oggi sembra disegnata per mandare a segno una fuga da lontano e per ‘prepararsi’ ai due giorni finali di corsa, ma non è detto che qualcuno possa tentare di far saltare il banco sin da subito senza aspettare le frazioni conclusive, portando quindi battaglia tra gli uomini di classifica. tappa discretamente vallonata sin dalla partenza da Brignoles, per arrivare ai primi due GPM di giornata, brevi ma che rimarranno nelle gambe: si ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alladelladella2021, la Brignoles-Biot di 202,5 chilometri. La giornata di oggi sembra disegnata per mandare a segno una fuga da lontano e per ‘prepararsi’ ai due giorni finali di corsa, ma non è detto che qualcuno possa tentare di far saltare il banco sin da subito senza aspettare le frazioni conclusive, portando quindi battaglia tra gli uomini di classifica.discretamente vallonata sin dalla partenza da Brignoles, per arrivare ai primi due GPM di giornata, brevi ma che rimarranno nelle gambe: si ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: c’è il terreno per un colpo di mano - #Parigi-Nizza #Sesta #tappa… - whitenoisedept_ : Ci sono due live magnifici (uno registrato Tokyo nel 1988 e uno a Parigi nel 1984) che potete recuperare su YouTube… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quinta tappa in DIRETTA: nuova sfida per i velocisti Nizzolo ci prova - #Parigi-Nizza #quinta… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quarta tappa in DIRETTA: -25 al traguardo scende il vantaggio della fuga - #Parigi-Nizza #quarta… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quarta tappa in DIRETTA: il gruppo si porta a 3? dai sei fuggitivi - #Parigi-Nizza #quarta… -