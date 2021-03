LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: inizia ufficialmente la frazione (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 11.34 Roglic aveva forato, ma è subito rientrato in gruppo. 11.33 Problema meccanico per Roglic. Nel frattempo Alex Kirsch (Trek-Segafredo) e Damien Touzé (Ag2R-Citroën) stanno provando a raggiungere Trentin e Cavagna. 11.31 Diversi corridori stanno provando a raggiungere Cavagna e Trentin. 11.28 Il ritmo, in queste prime battute, è altissimo e i corridori hanno già coperto i primi venti chilometri di tappa. 11.23 Matteo Trentin e Remi Cavagna stanno attaccando in queste prime fasi della tappa. 11.18 L’ultima volta che la Parigi-Nizza arrivò a Biot, nel 2014, finì con una volata di venti corridori vinta da TJ Slagter. 11.13 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 11.34 Roglic aveva forato, ma è subito rientrato in gruppo. 11.33 Problema meccanico per Roglic. Nel frattempo Alex Kirsch (Trek-Segafredo) e Damien Touzé (Ag2R-Citroën) stanno provando a raggiungere Trentin e Cavagna. 11.31 Diversi corridori stanno provando a raggiungere Cavagna e Trentin. 11.28 Il ritmo, in queste prime battute, è altissimo e i corridori hanno già coperto i primi venti chilometri di. 11.23 Matteo Trentin e Remi Cavagna stanno attaccando in queste prime fasi della. 11.18 L’ultima volta che laarrivò a Biot, nel 2014, finì con una volata di venti corridori vinta da TJ Slagter. 11.13 ...

