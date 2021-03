LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: gruppo compatto! (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.44 RIPRESO ANCHE RUTSCH! ULTIMO CHILOMETRO! Ancora presente Sam Bennett nel gruppo. 15.43 Elissonde ripreso dal gruppo, ci riprova invece Rutsch che non vuole demordere. 15.42 Molla anche Philippe Gilbert! Davvero tanta selezione nella frazione odierna. 15.41 Riesce a rientrare nel gruppo Vlasov. Il plotone sta completando l’inseguimento sui due in testa. 15.40 Ultimi cinque chilometri! Di poco inferiore ai 20 secondi il vantaggio del duo al comando. 15.38 Foratura per Aleksandr Vlasov! Per il corridore russo non sarà semplice rientrare nel plotone che sta procedendo ad alta velocità. 15.36 L’andatura di Rutsch è veramente sostenuta: da ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.44 RIPRESO ANCHE RUTSCH! ULTIMO CHILOMETRO! Ancora presente Sam Bennett nel. 15.43 Elissonde ripreso dal, ci riprova invece Rutsch che non vuole demordere. 15.42 Molla anche Philippe Gilbert! Davvero tanta selezione nella frazione odierna. 15.41 Riesce a rientrare nelVlasov. Il plotone sta completando l’inseguimento sui due in testa. 15.40 Ultimi cinque chilometri! Di poco inferiore ai 20 secondi il vantaggio del duo al comando. 15.38 Foratura per Aleksandr Vlasov! Per il corridore russo non sarà semplice rientrare nel plotone che sta procedendo ad alta velocità. 15.36 L’andatura di Rutsch è veramente sostenuta: da ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: gruppo a 2? dai quattro fuggitivi - #Parigi-Nizza #Sesta #tappa #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: i sei fuggitivi incrementano a 2’30” il vantaggio sul gruppo - #Parigi-N… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: Trentin e Cavagna provano a evadere dal gruppo - #Parigi-Nizza #Sesta… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: c’è il terreno per un colpo di mano - #Parigi-Nizza #Sesta #tappa… - whitenoisedept_ : Ci sono due live magnifici (uno registrato Tokyo nel 1988 e uno a Parigi nel 1984) che potete recuperare su YouTube… -