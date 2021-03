LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: gruppo all’inseguimento di Elissonde (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.25 Elissonde transita dal traguardo intermedio: il corridore francese sembra aver perso brillantezza. Il plotone si trova adesso a una quindicina di secondi. 15.22 Azione molto coraggiosa di Elissonde che da quando è rimasto da solo non ha perso nulla dal gruppo: 40 secondi il vantaggio del francese della Trek-Segafredo. 15.20 Ultimi 20 chilometri. Niente da fare neanche per Arnaud Demare, che perde contatto dalle ruote del plotone. tappa sempre più imprevedibile. 15.18 Dalla vetta di Cote de Gourdon il gruppo ha recuperato quasi due minuti alla fuga. Rimane solo un uomo al comando: Kenny ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.25transita dal traguardo intermedio: il corridore francese sembra aver perso brillantezza. Il plotone si trova adesso a una quindicina di secondi. 15.22 Azione molto coraggiosa diche da quando è rimasto da solo non ha perso nulla dal: 40 secondi il vantaggio del francese della Trek-Segafredo. 15.20 Ultimi 20 chilometri. Niente da fare neanche per Arnaud Demare, che perde contatto dalle ruote del plotone.sempre più imprevedibile. 15.18 Dalla vetta di Cote de Gourdon ilha recuperato quasi due minuti alla fuga. Rimane solo un uomo al comando: Kenny ...

