LIVE Paganese-Palermo | la conferenza stampa di mister Filippi | segui la diretta su Mediagol it

(Di venerdì 12 marzo 2021) Vigilia di.Sabato 13 marzo, allo Stadio "Marcello Torre" di Pagani, i rosanero affronteranno i campani dopo l'1-2 della gara d'andata. La sfida, valida per la 30a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 20.00. Dito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo, che interverrà inalla vigilia del match.latestuale su.it.eventoid=1034059

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Paganese

Mediagol.it

Adorante (V) Avellino -: FINALE 2 - 0 Marcatori: 33 s.t. Maniero (A) su rigore, 39 s.t. Aloi (A). Al 37 s.t. espulso Volpicelli (P) Bari - Potenza : FINALE 0 - 2 Marcatori: 11 p.t. Baclet (P)......possono anche scegliere di guardare le partite in pay - per - view con Sky e la piattaforma... Dimitri Canello ore 17:30 Serie C 29a Giornata Girone C: Avellino vs(diretta) Telecronaca: ...Il Palermo era pronto ad andare a Pagani, per sfidare la Paganese, domenica 14 alle ore 12.30, ma questo match ha cambiato data ed ora. La sfida tra le due squadre, come annuncia la Lega Pro, è stata ...Sono state rese note le formazioni ufficiali dell’incontro Avellino-Paganese, sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie C girone C, in programma oggi allo stadio Partenio-Lombardi con fischi ...