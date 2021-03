LIVE MotoGP, Test Qatar day-5 in DIRETTA: tutti ai box. Il vento e la sabbia metto in difficoltà i protagonisti (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Francesco Bagnaia si prepara al debutto con la Ducati ufficiale dopo l’impegno con Pramac. L’italiano affiancherà l’australiano Jack Miller, anch’esso pilota fino allo scorso anno della compagine privata della casa di Borgo Panigale. 14.35 Motori spenti a Losail. Attendiamo un migioramento della condizione atmosferica. 14.32 Suzuki si prepara per il Mondiale 2021 senza Davide Brivio. Il lombardo ha lasciato la compagine giapponese per un nuovo impegno nell’Alpine F1. 14.29 La situazione meteo è difficile anche in Bahrain per la F1. Le moto sono nettamente in difficoltà rispetto alle auto che sono in azione a Manama. 14.25 La giornata odierna si sta rivelando in utile in vista del Mondiale 2021. Ci auguriamo che questa condizione non venga ritrovata tra due settimane, data di inizio del ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39 Francesco Bagnaia si prepara al debutto con la Ducati ufficiale dopo l’impegno con Pramac. L’italiano affiancherà l’australiano Jack Miller, anch’esso pilota fino allo scorso anno della compagine privata della casa di Borgo Panigale. 14.35 Motori spenti a Losail. Attendiamo un migioramento della condizione atmosferica. 14.32 Suzuki si prepara per il Mondiale 2021 senza Davide Brivio. Il lombardo ha lasciato la compagine giapponese per un nuovo impegno nell’Alpine F1. 14.29 La situazione meteo è difficile anche in Bahrain per la F1. Le moto sono nettamente inrispetto alle auto che sono in azione a Manama. 14.25 La giornata odierna si sta rivelando in utile in vista del Mondiale 2021. Ci auguriamo che questa condizione non venga ritrovata tra due settimane, data di inizio del ...

